Detran|ES promove ações educativas para motociclistas

Em alusão ao Dia do Motociclista, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) realizou, nesta quinta-feira (27), uma grande ação integrada com foco educativo, destinada aos motociclistas em vias nas cidades de Colatina, Guarapari, Linhares e São Mateus. O projeto “Moto e Vida em Ação” continua nesta sexta-feira (28), nas ruas de Domingos Martins, Santa Maria de Jetibá e Cachoeiro de Itapemirim.

Equipes de educação do Detran|ES e da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), Polícia Rodoviária Federal (PRF), além agentes de trânsito dos municípios e parceiros, como Eco101, fizeram abordagens educativas aos condutores, principalmente entregadores. O objetivo é reforçar a importância da adoção de condutas mais seguras no trânsito para preservar a vida dos motociclistas e a de todos nas vias.

A ação também contou com a parceria de instituições ligadas à área da saúde, como secretarias municipais de Saúde, o Núcleo de Atenção às Políticas de Saúde de Linhares e a Unimed de Colatina, além de instituições de ensino, como a Escola Técnica de Linhares (Cetec) e a Faculdade Vale do Cricaré de São Mateus. Também participaram concessionárias Honda dos municípios, que deram orientações relacionadas à manutenção preventiva e corretiva dos veículos, essencial para prevenir acidentes provocados por problemas mecânicos ou pela má conservação da motocicleta.

O diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, reforçou a importância da ação educativa, principalmente com os motociclistas. “Esse é um público que representa 50% das mortes em acidentes de trânsito no Estado, já tendo chegado a 198 vítimas fatais só no primeiro semestre deste ano. Então, nesta quinta-feira (27), no Dia do Motociclista, nós reforçamos nossas atividades com o projeto ‘Moto e Vida em Ação’ para sensibilizar os motociclistas sobre os cuidados necessários no trânsito”, ressaltou.

“Estivemos em quatro municípios e vamos levar as nossas atividades para mais três nesta sexta-feira (28), com nossos parceiros para promover a educação de trânsito, os cuidados com a saúde dos condutores e a importância da manutenção das motocicletas, com um checklist gratuito, visando parabenizar os motociclistas, principalmente os que trabalham com o veículo, e também para chamar atenção deles para a segurança e, desta forma, salvar vidas”, acrescentou Givaldo Vieira.

O universitário Paulo Ricardo Cruz, morador de São Mateus, apoiou a abordagem. “Estudo em uma universidade às margens da BR e vejo que ações como essas são de extrema importância para conscientizar tanto os motoboys e motociclistas quanto os condutores de outros veículos sobre o respeito ao trânsito e ao motociclista. É importante para lembrar que existem regras para todos: motociclistas, motoristas e pedestres e que todos nós temos que respeitá-las para ter mais segurança no trânsito”, comentou.

“É muito importante essa orientação que nós estamos recebendo porque aborda temas que nós precisamos ter ciência no trânsito, como o perigo de andar de chinelo e a idade para crianças serem transportadas na moto. Eu, como motociclista, acho importante esse alerta para nós ficarmos atentos aos riscos que enfrentamos na pilotagem durante o transporte que fazemos. Espero que, assim como eu, as outras pessoas que passarem por aqui tenham mais consciência dos riscos e das nossas responsabilidades”, elogiou o motociclista Daniel, também de São Mateus.

Serviço:

Projeto “Moto Vida em Ação” em alusão ao Dia do Motociclista

Programação:



Data: 28 de julho de 2023 (sexta-feira)

Horário: das 8h às 11h

Locais: Cachoeiro de Itapemirim, Domingos Martins e Santa Maria de Jetibá.