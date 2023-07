Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha reúne capixabas em bate-papo

Autora do livro “Virgínia Mordida”, Jeovanna Vieira participa de uma roda de conversa na próxima terça-feira (25), às 19h, em Vila Velha. Na ocasião, ela vai bater um papo com o público sobre seu romance de estreia e sobre sua entrada no mercado editorial. Com lançamento previsto para 2024, a obra sairá pela editora Companhia das Letras.

Também participam do encontro a atriz e escritora, Suely Bispo, e a crítica literária e professora, Cibele Verrangia. Ambas foram as primeiras leitoras do manuscrito original entregue à editora, e a conversa entre elas promete aguçar o interesse pela leitura da obra, seja pelas temáticas do livro que serão discutidas, seja pela leitura de trechos de “Virgínia Mordida”.

O projeto é realizado com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), por meio do Edital 18/21 – Produção e Difusão de Obras Literárias e Incentivo à Leitura no Espírito Santo, da Secretaria da Cultura (Secult).

Jeovanna Vieira diz que esse encontro com leitoras e leitores, em sua cidade natal (Vila Velha), tem o peso de um lançamento. “Tem um gosto diferente para mim falar no meu território sobre Virgínia e também sobre as possibilidades que a escrita me oferece: fabular sem receio de registrar acontecimentos reais e entregar na página o que a história me pede, sem concessões.”

Na expectativa para se apresentar às participantes do Cine Por Elas, a escritora provoca: “Não me aguento de vontade de contar a novidade que descobri há pouco, a de que é possível ser escritora. Vou chegar e dizer ‘Oi, deixa eu me apresentar, sou exatamente uma de vocês e eu também tinha uma história pra contar’”.

A obra

Finalista do Prêmio Kindle de Literatura (2021) e chancelada por grandes nomes da literatura brasileira, como Socorro Acioli, Giovana Madalosso, Marcela Dantés e Andrea Del Fuego, “Virgínia Mordida” aborda assuntos espinhosos e vai muito além da violência e do abuso: o livro é um registro sobre as relações, um documento de referências de cultura popular, da ancestralidade, um convite à reflexões pessoais, mas também encontra momentos para risadas. O enredo entrelaça a história da protagonista às de outras mulheres que exercem um papel importante no processo de cura da personagem – o de rede de apoio.

Julho das Pretas

A roda de conversa integra a programação do “Julho das Pretas”, uma ação de incidência política de agenda conjunta e propositiva com organizações e movimentos de mulheres negras, organizações e coletivos de todo Brasil. O projeto é voltado para o fortalecimento da ação política coletiva e autônoma das mulheres negras nas diversas esferas da sociedade.

Encontro virtual

No dia 4 de agosto, Jeovanna Vieira conversa com Camilla Dias, mediadora do projeto Leituras Decoloniais e produtora de conteúdo independente, em live às 19h nos perfis do Cine Por Elas e de Camilla Dias no Instagram.

“É uma honra poder conversar e escutar as considerações de Camilla sobre uma obra minha. Sou grande fã e acredito que nossa conversa dará sinais sobre o que o público pode esperar de ‘Virgínia Mordida’”, afirma a escritora.

Camilla Dias tem em seu currículo a participação em júris de prêmios literários, como Prêmio São Paulo de Literatura (2018), Oceanos (2022) e Jabuti (2022). Atualmente é cocriadora, curadora e mediadora do projeto “Lendo escritores negro-brasileiros”. Nas redes sociais, alcança cerca de 100 mil pessoas interessadas em literatura.