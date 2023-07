Educação: Cachoeiro ofertará 125 vagas para professores em concurso público

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim vai abrir 125 vagas para professores em concurso público, que deve ser realizado ainda este ano na cidade. A expectativa é de que o edital seja divulgado em agosto.

O vereador e presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, Cultura, Esporte e Lazer da Câmara de Cachoeiro, Diogo Lube (Progressistas), comemorou o avanço na execução do processo seletivo e destacou a importância não só para a categoria, mas para toda a população cachoeirense.

“Cachoeiro está há mais de 15 anos sem um processo seletivo e o serviço público garante uma carreira ao munícipe, além de impessoalidade quanto a ocupação do cargo. Eu sou servidor e professor, sendo que essa conquista representa uma vitória de vários esforços em conjunto para além do nosso mandato, como de outros colegas da Câmara, do Sindimunicipal e da própria prefeitura”, explicou.

Vagas

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Administração (Semad), serão ofertadas 45 vagas para professores da Educação Básica PEB A; 50 vagas para professores da Ed. Básica – PEB B; 5 vagas para professores da Ed. Básica – PEB C, para atuar na Educação Artística; 5 vagas para professor de Ed. Básica – PEB C, para atuar com Ensino Religioso; 8 vagas para professor de Ed. Básica – PEB C, para na Educação Física; 1 vaga para professor de Ed. Básica – PEB B, para atuar com Libras; 1 vaga para professor de Ed. Básica – PEB B, para atuar com deficiente visual, e 10 vagas para professor de Ed. Básica – PEB D.

“O quantitativo de vagas é sempre variável, levando em consideração diversos fatores como: licenças, cessões de profissionais e aposentadorias, por exemplo. Logo, poderemos ter até mais oportunidades para a área da Educação”, ressaltou o Diogo Lube.

Valorização salarial

Apesar de a realização do concurso público ser uma importante conquista, o vereador aponta outras pautas que ainda precisam ser atendidas e destaca a necessidade da continuidade do trabalho.

“A luta pela valorização salarial do magistério é uma das principais bandeiras do nosso mandato, haja vista a intermediação junto a municipalidade para garantia do pagamento do Piso Nacional dos Professores. O servidor efetivo tem um plano específico de reajustes automáticos no seu pagamento e ticket dobrado em relação aos contratados temporariamente, além de outros benefícios. Esses são fatores que contribuem para uma maior satisfação profissional”, afirma o vereador.