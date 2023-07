ES abre as portas para idéias que impulsionem inovação e tecnologia

O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo está de portas abertas para receber atividades de inovação, tecnologia e empreendedorismo que potencializem o desenvolvimento do ecossistema capixaba. Como prova disso, o banco conta com o hub de inovação Epicentro, um espaço aberto e gratuito para projetos e eventos que promovam a cultura da inovação e o desenvolvimento do empreendedorismo capixaba. Os interessados podem reservar o espaço pelo site do Epicentro.

O hub de inovação nasceu de um acordo de cooperação entre o Bandes e outras instituições do Estado para criar conexões e o desenvolvimento de negócios inovadores locais. O objetivo é conectar os mercados de startups e de empresas inovadoras às gestoras de Fundos de Investimento em Participação da carteira do banco com o mercado de venture capital como um todo e também com as linhas de crédito do banco.

No espaço, são promovidos eventos e ações, tanto exclusivos do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo quanto de parceiros. O Epicentro também apoia iniciativas de instituições que atendam ao objetivo do hub: reuniões, treinamentos, conferências, workshops e seminários. “O Epicentro é um hub de conexões e é por ele que o Bandes se conecta a todo o ecossistema de inovação do Estado. Aqui promovemos a inovação de inúmeras maneiras, que possibilitam ao Bandes ser palco de discussões e eventos essenciais e de peso para o desenvolvimento da inovação capixaba, debatendo e compartilhando conhecimento de diferentes esferas sociais e econômicas.

Por isso, é essencial atuarmos para sermos uma instituição protagonista, já que estamos vivendo uma era em que a inovação se tornou um diferencial competitivo fundamental para o sucesso das organizações”, salientou a coordenadora de Inovação do banco capixaba e do hub Epicentro, Lorena Gladys.