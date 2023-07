Estado tem a maior cobertura vacinal de BCG dos últimos quatro anos

O Espírito Santo tem o que comemorar. Segundo dados do Sistema Vacina e Confia, do Governo do Estado, de janeiro a junho deste ano, 94,11% das crianças capixabas já foram imunizadas. Nos últimos anos, porém, o Estado vivenciou uma queda na cobertura vacinal nas doses de rotina e também nas de campanha. Desde 2019, o estado não alcançava mais de 90% de cobertura vacinal do imunizante BCG.

A vacina BCG protege contra as formas graves de tuberculose. No calendário de vacinação da criança, a vacina deve ser administrada em dose única, ao nascer. Entretanto, na rotina dos serviços, o imunizante é disponibilizado para crianças até 4 anos 11 meses e 29 dias, ainda não vacinadas. Em 2019, a cobertura vacinal foi de 90,10%, seguida de 78,46% (2020), 80,39% (2021) e 82,34% (2022). A meta preconizada pelo Ministério da Saúde é de 90%.

“Antes da pandemia da Covid-19, o Espírito Santo registrava altas coberturas vacinais para BCG. Eram anos que passávamos a meta preconizada de 90% e outros anos que chegávamos na meta. Com a pandemia, vimos essa cobertura cair, de uma vacina que é extremamente importante para as crianças. Ficamos muito felizes com esse resultado e a expectativa é de que a cobertura possa aumentar mais até o final do ano”, comemorou a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo.

O aumento na vacinação de BCG é resultado de uma série de ações realizadas pela Secretaria da Saúde (Sesa) com os municípios capixabas, além da compreensão das famílias sobre a importância e o retorno da confiança na vacina. Ainda segundo a coordenadora do PEI, essas ações englobam a melhoria nos registros dos dados e relatórios do Sistema de Informação de vacinação estadual, por meio do Vacina e Confia.

Danielle Grillo destaca também o aumento das capacitações de multiplicadores municipais na técnica intradérmica da vacina BCG, pelo Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis (PEI); e uma maior organização do processo de trabalho nas unidades básicas de saúde e maternidades que administram a vacina BCG.

Além disso, em maio de 2022, o Espírito Santo passou a receber 60% da cota mensal de doses encaminhadas pelo Ministério da Saúde, em virtude da disponibilidade limitada da vacina no estoque nacional, e também foi orientado o uso operacional aos municípios e serviços de saúde, que se organizaram visando a evitar desperdício das doses.

A partir de novembro do ano passado, o estado passou a receber a cota normal de imunizantes, entre 12 a 13 mil doses, que são distribuídas aos 78 municípios capixabas para a vacinação de rotina.