Findes abre 100 vagas para curso gratuito na 2ª edição Senai Tech pras Manas

Chegou uma nova oportunidade para mulheres se qualificarem e entrarem no mercado de trabalho na área de Tecnologia da Informação. Estão abertas as inscrições para a 2ª edição do programa Senai Tech pras Manas. A Findes, por meio do Senai, está com 100 vagas gratuitas para o curso Programação Web, distribuídas nos municípios de Vila Velha, Aracruz, Colatina e São Mateus.

O programa é voltado para mulheres em situação de vulnerabilidade social, com ensino fundamental completo e idade mínima de 16 anos. O pré-cadastro pode ser realizado no site https://senaies.com.br/senaiprasmanas/. As aulas começam no dia 04 de setembro.

“Acredito na força da mulher em conquistar os seus espaços e fazer a diferença na transformação do mundo. E a Findes, nesses 65 anos de existência, tem esse propósito de transformar vidas. A capacitação profissional é uma ferramenta essencial para ajudar mulheres em vulnerabilidade social a se tornarem mais independentes, confiantes e capazes de tomar decisões e alcançar seus objetivos no mercado de trabalho”, afirma a presidente da Findes, Cris Samorini.

Assim como na primeira edição, o programa conta com a parceria do Instituto Oportunidade Brasil (IOB) e a Associação Capixaba de Tecnologia (Act!on), que juntos com a Findes e o Senai acreditam que o programa vai cumprir dois papeis importantes: o de estimular a participação feminina no mercado de trabalho de tecnologia e o de suprir uma demanda crescente por profissionais nessa área.

Com o curso, de carga horária de 200 horas, as alunas terão noções básicas sobre língua portuguesa, matemática e informática básica, e desenvolverão capacidades técnicas e socioemocionais para codificação de interfaces baseadas em UX (Experiência do Usuário) e UI (Interface do Usuário) em aplicações web, considerando as necessidades do usuário. Além disso, as aulas serão voltadas para codificação front-end e abordará conceitos de Lógica de Programação, HTML, CSS, JavaScript, frameworks, dentre outros.

São 25 vagas distribuídas em cada unidade do Senai: Vila Velha, Aracruz, Colatina e São Mateus.

Tecnologia em alta

Em cinco anos serão criados quase 800 mil novos postos no país, mas o Brasil forma pouco mais de 53 mil profissionais de tecnologia por ano, o que deve abrir um déficit de 532 mil pessoas para trabalhar na área, segundo dados da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais (Brasscom). O salário inicial é de R$ 2.400,00.

Contanto, faltam profissionais e faltam ainda mais profissionais mulheres. De acordo com levantamento da Serasa Experian, em parceria com a ONU Mulheres, o público feminino corresponde a apenas 17% do total de programadores.

O Senai acredita que essa realidade pode ser mudada, e as mulheres podem conquistar esses espaços. “Não vamos só capacitá-las, vamos ajudá-las a conquistar uma oportunidade de emprego. Estamos trabalhando com parceiros que apoiam a iniciativa e acreditam no potencial dessas mulheres”, ressalta Samorini.

2ª edição Senai Tech pras Manas – Curso Programação Web

Público-alvo: mulheres em situação de vulnerabilidade social, com ensino fundamental completo e idade mínima de 16 anos.

Carga horária: 200 horas.

Início das aulas: agosto.

Ofertado nas unidades do Senai: Vila Velha, Aracruz, Colatina e São Mateus.

Período: noturno.

Vagas: 25 por unidade.

Conteúdo do curso: noções básicas de língua portuguesa, matemática e informática básica. Desenvolvimento técnico e socioemocional para codificação de interfaces baseadas em UX (Experiência do Usuário) e UI (Interface do Usuário) em aplicações web, considerando as necessidades do usuário, além de codificação front-end e conceitos de Lógica de Programação, HTML, CSS, Javascript, Frameworks, dentre outros.

Inscrições: pré-cadastro no site https://senaies.com.br/senaiprasmanas/

Documentação necessária: documento com foto, comprovante de residência e uma declaração de próprio punho atestando baixa renda.

Endereço das unidades Senai:

Senai Vila Velha

Endereço: Rodovia Darly Santos 2655 Polo Empresarial – Novo Mexico, ES, 29104-360

Senai Aracruz

Endereço: R. Ephifânio Pontin, 985 – Vila Nova, Aracruz – ES, 29194-611

Senai Colatina

Endereço: Rod. do Café – Morada do Sol, Colatina – ES, 29704-885

Senai São Mateus

Endereço: Av. Dom José Dalvit, 100 – Santo Antonio, São Mateus – ES, 29941-670