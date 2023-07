Força Tática inicia nivelamento para novos integrantes

Nesta semana, a Força Tática da 17ª Companhia Independente iniciou o nivelamento para novos integrantes. Quatorze militares de Unidades Operacionais da Grande Vitória estão participando, pertencentes à 13ª Cia Ind, 14ª Cia Ind, 1º BPM, além de militares da 17ª Cia Ind. O nivelamento é necessário e obrigatório para todo militar que deseja fazer parte do efetivo de Força Tática da PMES.

Os alunos estarão adquirindo conhecimento, durante duas semanas, de técnicas utilizadas pelas equipes de Força Tática como Doutrina de Patrulhamento Tático Motorizado, noções de Choque Ligeiro, Abordagem a Pessoas, Veículos e a Edificações, Armamento e Equipamento, Tiro para Avaliação Policial, Técnicas de Contra Emboscada, etc.

O policial militar que atua na Força Tática deve possuir uma ampla gama de conhecimentos técnicos e profissionais para estar apto a oferecer uma resposta qualificada às inúmeras demandas que eventualmente se apresentem e, em virtude disto, se faz necessário esta capacitação.

Todo policial militar de Força Tática deve estar preparado para um pronto atendimento qualificado para atender a população com responsabilidade e profissionalismo, visando fornecer um trabalho de excelência em segurança pública.

Além das duas semanas que os alunos farão no nivelamento, haverá duas semanas de Estágio Operacional em que os Alunos que se destacarem positivamente passarão a atuar embarcados nas viaturas de Força Tática na função de estagiário e, ao final do período, se aprovado, estarão aptos a ingressar na Força Tática.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.