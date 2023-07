Geraldo Alckmin estará no ES para comemorar 65 anos da Findes

Para celebrar os 65 anos da Federação das Indústrias do Espírito Santo a Findes, a presidente da instituição, Cris Samorini, vai receber o vice-presidente da República e também ministro do Desenvolvimento, Comércio, Indústria e Serviços, Geraldo Alckmin, nesta quinta-feira (27), às 11 horas, no Ilha Buffet, em Vitória.

Também participarão do encontro o governador do Estado, Renato Casagrande, o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, além de outras autoridades e empresários convidados.

O evento, que será apenas para convidados, será um momento para debater o futuro da indústria e reforçar o compromisso da Findes com o setor e com toda a sociedade capixaba. Além disso, o vice-presidente do Brasil, também estará no estado, para celebrar oficialmente a consolidação da nova área industrial dedicada ao comércio exterior.

O Espírito Santo vai ter a primeira Zona de Processamento de Exportação (ZPE) privada do País. O polo industrial dedicado à exportação será instalado em Barra do Riacho, no município de Aracruz, a 13 quilômetros dos portos da região.