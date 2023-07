Ginastas capixabas participam do Campeonato Brasileiro na Paraíba

Quatro ginastas capixabas vão disputar o Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica na categoria juvenil, na Paraíba. Agatha Monteiro, Alanna Beatriz Schoenrock, Esther Brunow e Sophia Boflouback são as atletas que participam do campeonato, acompanhadas da técnica Angela Taradin.

A competição será realizada em João Pessoa, Capital da Paraíba, com abertura nesta quarta-feira (26). A delegação viaja com apoio do programa Voe Atleta, do Governo do Estado, por meio da a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).



Elas vão disputar no individual e estão em treinamento desde janeiro deste ano, buscando garantir um lugar no pódio. Realizado pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), o evento segue até o próximo domingo (30).



Voe atleta também leva ginastas para torneio em São Paulo

Entre os dias 02 e 06 de agosto, mais três ginastas capixabas viajam para competir no Torneio Regional Sudeste de Ginástica Rítmica, que será sediado no município de Pindamonhangaba, em São Paulo. Isabella Félix, Letícia Vargas e Maria Eduarda Conte viajam com apoio do programa Voe Atleta.

Voe Atleta

O Voe Atleta é um programa do Governo do Estado, desenvolvido por meio da Sesport, que custeia passagens de avião para atletas e paratletas capixabas de alto rendimento que disputam competições nacionais e internacionais.