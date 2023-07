Governo realiza anúncio de países para 150 alunos do Intercâmbio Sedu

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação, realiza, nesta quarta-feira (26), a cerimônia de anúncio dos países onde 150 alunos da Rede Pública Estadual de Ensino estudarão durante três meses, por meio do Programa Intercâmbio Sedu 2023.

A iniciativa busca proporcionar aos estudantes a oportunidade de realizar estudos em outro país, permitindo que eles vivenciem uma nova cultura e desenvolvam a fluência nas línguas inglesa ou espanhola para aprimorar habilidades de compreensão, produção oral e escrita durante os estudos. A previsão é de que os alunos viajem em dezembro.

A cerimônia vai acontecer no Palácio Anchieta, em Vitória.

