Inscrição para professores que desejam atuar no Programa Escola da Terra

A Secretaria da Educação (Sedu) abriu, na última terça-feira (25), as inscrições do processo seletivo destinados a professores, efetivos e estáveis, do Magistério Público do Estado do Espírito Santo, que desejam atuar na função de coordenador do Programa Escola da Terra. A inscrição deve ser realizada, exclusivamente, pelo site www.selecao.es.gov.br, até as 17 horas da próxima segunda-feira (31).

Os candidatos selecionados para atuar na função de coordenador do Programa da Escola da Terra, de forma temporária, além da remuneração inerente ao cargo efetivo, fará jus à bolsa de estudo no valor de R$ 9.900,00, sendo nove parcelas mensais de R$ 1.100,00, a serem pagas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

Processo seletivo:



1ª ETAPA: Inscrição – Declaração do pré-requisito, da experiência profissional, da qualificação profissional e da assiduidade;

2ª ETAPA: Avaliação do pré-requisito e dos títulos;

3ª ETAPA: Entrevista por competência.

Saiba mais pelo EDITAL