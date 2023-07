Mais de 70 propostas disputam Prêmio Humaniza 2023

O Prêmio Humaniza 2023, da Secretaria da Justiça (Sejus), recebeu 77 inscrições na iniciativa que reconhece boas práticas no sistema penitenciário do Estado.

O Prêmio conta com três categorias: Projeto Humanizador, Atitude Humanizadora e Gestão Humanizadora. Este ano, a premiação também contempla as boas práticas realizadas durante a pandemia da Covid-19. Serão premiadas, nesta categoria, as iniciativas inovadoras que impactaram, direta ou indiretamente, o desenvolvimento e o bem-estar dos servidores, das pessoas privadas de liberdade, dos egressos e dos frequentadores do sistema penitenciário capixaba durante o período pandêmico.

A categoria Projeto Humanizador foi a que totalizou o maior número de concorrentes, com a apresentação de 45 ações desenvolvidas nas unidades penitenciárias. Na sequência, a categoria Boas Práticas, ações realizadas durante a pandemia da Covi-19, com 14 submissões, seguida de 11 para Atitude Humanizadora e sete para a categoria Gestão Humanizadora.

A coordenadora do Prêmio, Maria Jovelina Debona, informou que agora será realizada a avaliação das propostas recebidas, por meio de análise criteriosa da banca julgadora, composta por especialistas, mestres e doutores, com reconhecida atuação no campo das políticas públicas; pesquisadores e especialistas na área de políticas sociais e penitenciárias.

“Por meio de quatro bancas avaliadoras, vamos realizar uma avaliação técnica dos relatórios inscritos e, em seguida, faremos as visitas técnicas. Depois, vamos divulgar uma lista dos semifinalistas”, explicou a coordenadora.

*Confira a lista de candidatos do Prêmio Humaniza 2023:*

Seleção

Os candidatos serão selecionados após análise criteriosa da banca julgadora, composta por pesquisadores e especialistas com reconhecida atuação no campo das políticas prisionais, na área de políticas públicas e sociais e de gestão. A cerimônia de premiação será realizada no final deste ano.

Premiação

Será declarado um vencedor por categoria, que receberá o valor de R$ 20 mil para incentivo à gestão e ao projeto. O segundo e o terceiro lugares de cada categoria também receberão um troféu, como forma de reconhecimento da prática humanizadora. Além disso, os servidores vencedores terão elogio publicado no Diário Oficial do Estado e registro em seu histórico funcional.