Marataízes realiza exames na unidade de Nova Canaã

A Prefeitura de Marataízes, realizou na última semana, mais uma ação com o objetivo de ampliar a atuação da secretaria com os usuários do sistema de saúde que residem na comunidade de Nova Canaã. Cerca de 600 exames foram realizados.

Foi iniciada a coleta do material para realização dos exames laboratoriais nas dependências da própria unidade de saúde, através de uma equipe qualificada, atendendo a demanda feita por agendamento prévio dos agentes comunitários de saúde.

“Já estamos atendendo a nossa terceira unidade de saúde. Iniciamos em São João do Jaboti e passamos pela unidade de Boa Vista do Sul e agora estamos atendendo a unidade de Nova Canaã. É de extrema importância aproximarmos cada vez mais a política pública da saúde com as comunidades, e em breve realizaremos em outras unidades”, afirmou Cristiane França, Secretária Municipal de Saúde.

A equipe da Atenção Primária e da Atenção Secundária em Saúde pretende levar essa ação para outras unidades do interior. As demandas estão sendo levantadas pela equipe de cada unidade e em breve serão agendadas outras ações como essa.