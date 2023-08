Mulher passa mal e parto é feito pela PRF em Rodovia do ES

Na manhã deste domingo (30), na rodovia BR-101/ES, km 152,0 (D), ocorreu um atendimento de emergência realizado pela equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) da UOP Linhares. O atendimento teve início às 8h40 quando o Sr. João Ribeiro da Silva compareceu à UOP solicitando ajuda devido à situação de emergência em que se encontrava sua cunhada, Sra. Mariana Bomfim dos Santos Muniz, passageira do veículo Fiat/Uno S.

De acordo com o relato do Sr. João Ribeiro da Silva, a Sra. Mariana Bonfim dos Santos Muniz estava em trabalho de parto dentro do veículo, motivo que levou à busca imediata de assistência médica.

A equipe de prontidão da PRF, liderada pela PRF Monfardini, iniciou imediatamente os procedimentos de atendimento, acionando a ambulância da concessionária Eco 101 e garantindo a segurança da mãe e do bebê durante o processo de parto.

Destaca-se a atuação notável do PRF DIBAI, cuja experiência e habilidade permitiram que ele assumisse a responsabilidade pelo parto da Sra. Mariana. Com calma, destreza e profissionalismo, ele conduziu o procedimento, garantindo que tudo ocorresse da melhor forma possível.

A PRF Monfardini, além de coordenar as tarefas para cada membro da equipe, também prestou assistência direta à Sra. Mariana, assegurando que ela se sentisse confortável e amparada durante todo o processo. Sua liderança e coordenação foram fundamentais para o sucesso da operação.

Graças à pronta resposta da equipe da PRF e ao excelente trabalho do PRF DIBAI no atendimento ao parto, a Sra. Mariana deu à luz com segurança dentro do veículo.

O bebê, batizado de Pedro, nasceu saudável e, logo após o parto, mãe e filho foram encaminhados ao hospital Rio Doce para receberem os cuidados médicos.