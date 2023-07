Novo concurso da PM ES divulga atualizações para os interessados

Nesta quinta-feira (27), o Diário Oficial trouxe a publicação da portaria que estabelece a comissão do novo concurso da Polícia Militar do Espírito Santo (PM ES). O objetivo do certame é prover vagas para o quadro de oficiais da corporação.

Novo concurso da PM ES tem atualizações

O novo concurso da PM oferece 40 vagas para a carreira que exige nível médio de formação. O grupo indicado na portaria anuncia os seguintes integrantes:

Ten Cel QOCPM Renato Cristelo de Moraes;

Maj QOCPM Marcelo Luiz Bastos Braga; e

1º Ten QOAPM Alan Nunes de Melo.

Esses profissionais estão encarregados de:

I- Elaborar o termo de referência para a contratação de instituição para realizar o concurso público referido no art. 1º;

II- Prestar apoio à Diretoria de Apoio Logístico da PMES, quanto à avaliação técnica das propostas apresentadas; e

III- Supervisionar a banca organizadora contratada para a realização do certame.

O que é preciso para se tornar um integrante da PM ES?

Para se tornar um Policial Militar no Espírito Santo, Brasil, é necessário atender a alguns requisitos e passar por um processo seletivo rigoroso. Os principais requisitos são os seguintes:

1. Idade: É preciso ter idade mínima de 18 anos e máxima de 28 anos na data de inscrição no concurso público para ingressar na Polícia Militar do Espírito Santo.

2. Escolaridade: É necessário possuir ensino médio completo ou equivalente, reconhecido pelo órgão competente.

3. Nacionalidade: O candidato deve ser brasileiro nato ou naturalizado.

4. Carteira Nacional de Habilitação: É exigida a CNH nas categorias “B” ou superior, válida e sem impedimentos para condução de veículos.

5. Altura: O candidato deve atender a altura mínima exigida pela corporação, que pode variar de acordo com o edital do concurso.

6. Aptidão Física e Mental: O candidato deve estar apto fisicamente e mentalmente para o exercício do cargo de Policial Militar, o que inclui a aprovação em exames médicos, psicológicos e físicos.

7. Antecedentes Criminais: O candidato não pode possuir antecedentes criminais e deve apresentar certidões negativas dos órgãos competentes.

8. Aprovação em Concurso Público: Para ingressar na Polícia Militar do Espírito Santo, é necessário ser aprovado em um concurso público específico para o cargo de soldado ou de oficial da PM.

Qual é a remuneração do novo concurso

O concurso contempla a seguinte remuneração aos candidatos:

Aluno Oficial 1º: R$ 3.128,91;

Aluno Oficial 2º: R$ 3.824,23; e

Aluno Oficial 3º: R$ 4.171,88.

Ao passar para Aspirante, o profissional passa a receber R$ 7.775,54. No topo da carreira, a remuneração passa dos R$ 24 mil.

O último concurso ocorreu em 2018 e agora segue a expectativa do novo processo que pode ser lançado em breve.