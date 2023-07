Operação Visibilidade lista 12 indivíduos mais perigosos em cidade do ES

Na tarde desta quinta-feira (27), aconteceu em Vila Velha, mais uma fase da operação visibilidade, que culminou na apreensão de diversos matérias ilícitos, como armas e coletes balísticos.

A Operação Visibilidade é uma ação integrada que tem o objetivo de fazer presença nas ruas e promover maior segurança preventiva. O que aparentemente, é apenas uma blitz de trânsito, com viaturas posicionadas e abordagens aos veículos, tem como objetivo o recolhimento de material impróprio. A polícia também recolhi documentos do veículo e do condutor e aplicam outras medidas como forma de penalizar os indivíduos.

Através dessa e de outras operações, a polícia conseguiu listar os 12 indivíduos mais perigosos, envolvidos em ocorrência de homicídios e disparos de arma de fogo, atuantes no município de Vila Velha.