Orquestra Sinfônica do ES realiza concerto itinerante em Cachoeiro

A Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) segue rumo ao sul do estado, nesta quinta-feira (27), com sua agenda de apresentações itinerantes na “Série ES”. Desta vez, o concerto será realizado em Cachoeiro de Itapemirim, na Catedral de São Pedro, às 20h, com entrada gratuita.

Sob a regência do maestro Helder Trefzger, a Oses interpretará um repertório de clássicos atemporais, como a conhecida obra “Peer Gynt, Suite nº 1”, do compositor Edvard Grieg, e a abertura da ópera, “O Guarani”, de Carlos Gomes.

Confira o Repertório

“Peer Gynt, Suite nº 1”, de Edvard Grieg

(duração aproximada de 15 minutos)

“Uma Noite no Monte Calvo”, de Modest Mussorgsky

(duração aproximada de 10 minutos)

“As Vespas, Abertura”, de Ralph Vaughan Williams

(duração aproximada de 10 minutos)

“Alvorada”, da ópera “Lo Schiavo” (“O Escravo”), de Antônio Carlos Gomes

(duração aproximada de 6 minutos)

Abertura da ópera “Il Guarany” (“O Guarani”), de Antônio Carlos Gomes

(duração aproximada de 9 minutos)

Regência: Helder Trefzger