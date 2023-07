PC mira no comércio ilegal de armas em Marataízes e outras três cidades

A Polícia Civil, por meio da Superintendência de Polícia Especializada (SPE) e da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cariacica, deflagrou a Operação Crypta, na madrugada desta terça-feira (25), com objetivo de reprimir o tráfico de drogas e comércio ilegal de armas de fogo e munições.

O objetivo é cumprir 30 mandados de busca e apreensão nos municípios de Vila Velha, Serra, Viana e Marataízes.

Foto: Divulgação/´PC

A ação contra o comércio ilegal de armas de fogo contou com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), Superintendência de Polícia Interestadual e de Capturas (Supic) e do Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT).

No bairro Aparecida, em Cariacica, uma pistola calibre 9 milímetros foi apreendida. Outras duas armas foram apreendidas em Cariacica, em outros alvos de busca. Em Vila Velha, foram apreendidas duas armas e um colete balístico. Outras informações, em breve.

Vender, comprar, entregar, montar e adulterar armamentos sem autorização oficial é tipificado como comércio ilegal de armas de fogo. Nesses casos, a pena varia entre seis e doze anos reclusos. Já para a atividade de importação e exportação ilícita a penalidade máxima pode chegar a 16 anos de detenção.

Denúncias

A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.