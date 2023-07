Premiação destaca ações de enfrentamento à exploração sexual infantil

A Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades) realizou, nesta quarta-feira (19), a cerimônia de entrega do Troféu Município Destaques nas Ações do 18 de Maio. O evento aconteceu no auditório da Secretaria, em Vitória, e teve como objetivo reconhecer as iniciativas que contribuíram para o fortalecimento e o compromisso da política pública de assistência social no enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes no Espírito Santo.

O troféu consagrou o município de Venda Nova do Imigrante como o de iniciativa de maior destaque do ano, seguido pelos municípios de Santa Maria de Jetibá e Presidente Kennedy. A premiação reafirma a importância do trabalho entre diferentes setores da sociedade para garantir a proteção e o bem-estar da população capixaba mais jovem e em situação de vulnerabilidade.

“Queremos dar visibilidade e valorizar o trabalho que os municípios estão fazendo, comprometidos em garantir que a integridade e a dignidade de nossas crianças e adolescentes sejam respeitadas”, afirmou a secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Figueira Grillo.

“Quebrar os preconceitos sociais e reduzir os impactos das condições materiais que sustentam a exploração covarde da infância e da adolescência são trabalhos hercúleos e complexos. Somente por meio de parcerias que reafirmam esse compromisso é que podermos ultrapassar essa terrível realidade”, completou a secretária.

A entrega do prêmio contou com a presença da primeira-dama do Estado, Maria Virgínia Casagrande, uma apoiadora das temáticas que abordam a infância e a adolescência. Na ocasião, ela destacou o trabalho do Estado e dos municípios. “Vim agradecer a presença dos municípios, em nome do governador do Estado [Renato Casagrande], e dizer que precisamos de todos caminhando juntos no cuidado com as crianças e os jovens capixabas”, pontuou a primeira-dama.

Além da premiação, foi realizado no evento uma palestra com as escritoras Arcangela Pivetta dos Santos e Marta Silva Vieira da Costa, autoras do livro “Inocência Violada”, trabalho que busca provocar reflexões, por meio de relatos sensíveis, sobre os alarmantes índices de violência e a exploração que incide sobre a população brasileira menor de 18 anos.

No total, 14 municípios participaram do projeto e submeteram suas ações à banca avaliadora composta pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Criad), pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pela Defensoria Pública Estadual.