Presidente da Amunes assina Ordem de Serviço na Grande Vitória

O prefeito de Ibatiba Luciano Pingo, presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes) representou os municípios, na última quarta-feira (26), ao lado do governador do Estado, Renato Casagrande, na cerimônia de assinatura da Ordem de Serviço para obras de ampliação da estrutura operacional e clínica cirúrgica materno-infantil no Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha.

A obra está licitada em R$ 27.866.239,77, sendo que R$ 21.745.235,74 são destinados por meio de emenda parlamentar, repassados pela Caixa Econômica Federal e outros R$ 6.121.000,00, em investimento com recursos próprios do Governo do Estado.

“O Governo do Estado não tem medidos esforços para ajudar a Saúde do Estado e também da Terra dos Tropeiros onde estamos, em andamento, para concretizarmos o sonho de termos um Hospital Público Municipal”, disse o prefeito Luciano Pingo durante a agenda.

Participaram ainda da solenidade de assinatura o Prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, o Deputado Federal Gilson Daniel, o secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte, o diretor-técnico do Himaba, Emilio Mameri, entre outras autoridades do Estado.