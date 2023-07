PRF apreende 27 quilos de maconha em ônibus interestadual no ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta quarta-feira (26), 27 quilos de maconha dentro de um ônibus interestadual, na BR 101, em Viana. A droga estava dentro de uma mala.

De acordo com a PRF, policiais faziam fiscalização de rotina, quando abordaram o coletivo que havia saído de São Paulo/SP, e tinha como destino a Capital do Espírito Santo.

Os agentes usaram cães farejadores, que localizaram a droga na mala de um homem de 25 anos, morador de São José, município de Santa Catarina.

À PRF, ele confirmou que era o dono da droga e que havia comprado os tabletes em Santa Catarina e que os entregaria a um amigo, em Vitória. Ele foi preso em flagrante e levado para a Delegacia Regional de Cariacica.

