Renato Casagrande recebe o vice-presidente, Geraldo Alckmin no Palácio Anchieta

O governador do Estado, Renato Casagrande recebeu o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin para um café em seu gabinete, no Palácio Anchieta. Na pauta, assuntos referente ao desenvolvimento do Espírito Santo.

Participaram do café o vice-governador, Ricardo Ferraço; o senador, Fabiano Contarato; os deputados federais, Helder Salomão, Gilson Daniel, Jakeline Rocha e Paulo Foletto; o diretor-presidente do DER, Freitas; o Subsecretário de Desenvolvimento, Ricardo Pessanha e Pedro Guerra, chefe de gabinete do vice-presidente.