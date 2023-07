Rodovia do ES terá interdição total na noite desta sexta-feira (21)

A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) do Espírito Santo informa que haverá interdições nos dois sentidos da Rodovia das Paneleiras nesta sexta-feira (21). O tráfego na via será totalmente interrompido às 22h da sexta-feira (21). A interdição segue até as 05h do sábado (22). A medida será adotada para permitir o trabalho da equipe que conclui as obras do Complexo Viário de Carapina, que será inaugurado neste sábado (22).

Os condutores que utilizam a Rodovia das Paneleiras precisam buscar alternativas de deslocamento. Em Vitória, o bloqueio total será na Avenida Fernando Ferrari na altura da Avenida Adalberto Simão Nader. A circulação entre o Trevo de Goiabeiras e o antigo terminal do Aeroporto será restrita ao tráfego local.

Para quem segue de Vitória com destino à Serra, o trajeto recomendado é utilizar a Avenida Adalberto Simão Nader, seguir pela Avenida Dante Michelini e, em seguida, pela rodovia Norte Sul.

No sentido contrário, para quem sai da Serra em direção a Vitória, o bloqueio ocorrerá na Rodovia das Paneleiras próximo ao Hospital Vitória Apart. Nesse caso, os motoristas que saírem da Serra deverão seguir pela Avenida João Palácios e, posteriormente, pela Avenida Norte Sul e Avenida Dante Michelini.

As obras do Complexo Viário de Carapina, realizadas pelo Governo do Estado, têm o objetivo de melhorar a mobilidade e infraestrutura da região, construindo um novo viaduto e implementando outras melhorias em uma das principais vias de ligação entre Vitória e Serra.