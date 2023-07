Rota dos Lagos fortalece turismo entre Venda Nova e Castelo

O turismo capixaba ganhará mais uma rota caso o Projeto de Lei (PL) 331/2023, de Tyago Hoffmann (PSB), seja aprovado pela Assembleia Legislativa (Ales). Trata-se da Rota dos Lagos, que será composta pelos municípios de Venda Nova do Imigrante e Castelo, localizados na região serrana do Espírito Santo.

De acordo com o autor da matéria, a rota, que abrange localidades como Caxixe, Bela Aurora e São José do Alto Viçosa já desponta como destino turístico no Estado, apresentando procura para o agroturismo e o turismo de aventura. O entorno conta com infraestrutura como hotéis, restaurantes, pousadas, cafés coloniais, cervejarias, além de belezas naturais.

Hoffmann afirma que a medida fortalecerá a economia da região. “A aprovação do presente projeto de lei proporcionará às comunidades integrantes da Rota dos Lagos o seu desenvolvimento turístico, o fortalecimento e ampliação da produção cultural e gastronômica, transformando a Rota dos Lagos em um local rentável e comercialmente viável, ampliando as opções de trabalho e renda na região”, declarou.

Tramitação

A matéria foi encaminhada para as comissões de Justiça, Cultura, Turismo e Finanças. Caso seja aprovada, entrará em vigor na data em que for publicada no Diário Oficial.