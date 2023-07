Setur divulga resultado final do edital de promoção do Estado

O Governo do Estado e a Secretaria do Turismo, publicou, nesta quarta-feira (19), o resultado final do Edital de Famtours, Presstrips e Roadshows para o biênio 2023/2024. É a primeira vez que a Setur lança um edital para contemplar a promoção por meio de agentes de viagens, blogueiros e influenciadores digitais no Estado. O primeiro período do processo compreende as propostas que serão executadas em 2023.

O secretário de Estado do Turismo, Weverson Meireles, falou da importância que essas três ações desempenham no crescimento do turismo do Estado. “As ações de famtour, presstrip e roadshow, promovidas pela Setur, são muito importantes para divulgação dos atrativos turísticos capixabas pelo Brasil. Ao convidarmos jornalistas, influenciadores digitais, agentes e operadores de viagem para conhecerem nosso Estado, oferecemos uma experiência única das nossas riquezas.

Isso fará com que eles passem a divulgar e comercializar o destino Espírito Santo, aumentando, assim, o fluxo de pessoas que desejarão conhecer as belezas capixabas”, disse. Em 2024, haverá uma segunda etapa de apresentação de propostas, que ocorrerá entre os dias 02 e 31 de janeiro de 2024. O resultado será divulgado em 23 de fevereiro do ano que vem.

A participação no Edital foi permitida para pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, que estivessem estabelecidas no Estado do Espírito Santo há, no mínimo, dois anos, e que comprovassem, conforme atos constitutivos, atuação no segmento turístico. As instituições puderam apresentar, no máximo, três propostas, sendo uma para Famtour, uma para Presstrip e uma para Roadshow. Além disso, as inscrições para a participação no edital foram exclusivamente pela internet, via Acesso Cidadão.

Para acessar o resultado, clique AQUI

Para acessar a convocação, clique AQUI