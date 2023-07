Vice-presidente assina resolução que aprova criação da ZPE de Aracruz

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), recebeu, nesta quinta-feira (27), o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), que cumpriu agenda oficial no Estado. Durante evento na capital, Alckmin assinou a resolução que aprova a criação da Zona de Processamento de Exportações (ZPE) de Aracruz. A gestão do polo industrial será de responsabilidade do Grupo Imetame e uma multinacional canadense já demonstrou interesse em se instalar no local.

“Sou admirador do Estado do Espírito Santo. Tivemos uma reunião com o Governador Casagrande e me chama atenção a criação do Fundo Soberano. Falamos de rodovias, portos, ferrovias e aeroportos. Participamos da primeira exportação de lítio zero do Brasil no Porto de Vitória. Por fim, assinamos a primeira ZPE privada do Brasil que ficará em Aracruz. Terá um grande local para instalação de empresas, geração de emprego, renda, agregar valor às mercadorias e teremos muitos produtos sendo exportados pela ZPE”, afirmou o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento.

Em sua fala, o governador do Espírito Santo também destacou a importância da ZPE. “Não existe país soberano sem uma indústria forte. Estamos animados com o Governo Federal e acredito que podemos ter estabilidade política e fiscal no Brasil. Tratamos ainda de pautas importantes para o Espírito Santo que são as rodovias, portos, aeroportos e ferrovias. Nosso Estado tem vocação logística e para o comércio exterior. A ZPE é importante, pois é investimento na veia para potencializar a indústria e o comércio internacional”, disse.

“Consolidamos nesta quinta-feira mais um equipamento efetivo com capacidade de transformação. Agradecemos ao Governo Federal, ao ministro Alckmin pela sensibilidade e apoio durante todo o processo. O Espírito Santo enfrenta um desafio por conta da reforma tributária e uma ZPE significa um polo industrial endereçado ao comércio exterior, que desde sempre é a vocação do nosso Estado. O início das operações do complexo vai atrair empresas, motivar empreendedores e reforçar a força capixaba de gerar divisas. No final do dia, isso se traduz em geração de renda, de oportunidades e de trabalho para as pessoas”, celebrou o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço.

Ainda durante a agenda, o vice-presidente da República e os governadores do Espírito Santo e Minas Gerais, Romeu Zema, acompanharam o embarque para exportação do primeiro lote de “lítio verde”, produzido pela empresa brasileira Sigma Lithium, em navio atracado no Porto de Vitória. Alckmin também se reuniu com o governador Casagrande no Palácio Anchieta, na Capital. O encontro teve a presença de parlamentares e integrantes do Governo estadual para tratar de assuntos referentes ao desenvolvimento do Espírito Santo.

ZPE Aracruz



A gestão da ZPE de Aracruz é de competência do Grupo Imetame, que deve garantir a infraestrutura necessária para sua operação, bem como selecionar as indústrias a serem instaladas ali. A participação governamental está pautada em consolidar um ambiente favorável para negócios, mantendo a austeridade e equilíbrio nas contas públicas para atrair investidores e empreendedores, favorecendo novas oportunidades.