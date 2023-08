Ação mira uso de cerol em pipas e venda de drogas no ES

Combater o uso de linha chilena e cerol em pipas, tráfico de drogas e crimes ambientais. Esse foi o objetivo da ação conjunta envolvendo a Comissão de Política sobre Drogas da Assembleia Legislativa (Ales), Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), Guarda Civil (GCMV) e Secretaria de Meio Ambiente de Vitória (Semmam). A fiscalização aconteceu na noite de terça-feira (8) na região da orla de Camburi, na capital, durante o encontro conhecido como “Festival de Pipas”, que tem sido motivo de diversas denúncias.

O presidente da comissão, deputado Denninho Silva (União), e o membro efetivo, deputado Mazinho dos Anjos (PSDB), estiveram na ação. “Terça-feira passada nós também estivemos aqui e estaremos em todos os lugares do Espírito Santo em que grupos estiverem causando transtorno e colocando a vida das pessoas em risco”, reforçou Denninho.

Mazinho dos Anjos explicou que a proibição do uso de materiais cortantes nas pipas já é estabelecida em lei (8.092/2005), mas que apresentou proposta (Projeto de Lei 616/2023) para tornar a legislação mais rigorosa. “A gente aumentou, nesse projeto de lei, o valor da multa e colocamos que a fiscalização fica a cargo da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda Municipal e também do Conselho Tutelar, se tiver menores de idade nesses ambientes”, detalhou o parlamentar. Conforme o projeto, o valor da multa passaria dos atuais R$ 2 mil para R$ 21 mil ao infrator (seja comprador ou vendedor dos produtos).

O deputado também citou que direcionou ao governo do Estado a Indicação 1.811/2023 sugerindo a regulamentação dos espaços usados para a prática de soltar pipas, chamados “pipódromos”. “Existem muitas pessoas que usam a pipa como diversão. Isso é importante, é bacana, é esporte, diversão de ter nos municípios pontos chamados pipódromos para que os festivais de pipa possam ocorrer com regramento e segurança”, pontuou.

Mazinho ainda destacou que uma audiência pública marcada para o dia 23 de agosto vai abordar pontos como segurança, proibição da prática em lugares de circulação de pessoas e criação de ambientes para quem utiliza a pipa como diversão e esporte. A audiência com o tema “Linha chilena, cerol e os riscos que o duelo de pipas provoca em ambientes públicos” acontece no Plenário Dirceu Cardoso, a partir das 14 horas.

Audiência pública

Linha chilena, cerol e os riscos que o duelo de pipas provoca em ambientes públicos.

Data: 23 de agosto

Hora: 14 horas

Local: Plenário Dirceu Cardoso da Ales, térreo da Ales

