Agosto Lilás: Anchieta promove ações contra a violência doméstica

Alunos do nono ano da Escola de Mãe-Bá terão uma palestra sobre violência doméstica nesta sexta-feira (18), de 13 horas às 14h. Esta atividade faz parte da programação do Agosto Lilás, uma campanha de conscientização sobre o tema promovida pela Guarda Municipal.

A palestra já passou por outras escolas nesta semana. Na última segunda-feira (14) foi a vez da Amarilis Fernandes Garcia e, na quinta (17), em Ubu, na Elson Garcia.

A programação continua na próxima quarta-feira (23), no Centro de Referência em Assistência Social (Cras). Pela manhã, das 8 horas até o meio-dia, haverá palestras para os agentes da guarda. A promotora Cristiane Esteves Soares e a delegada Francini Moreschi são as palestrantes.

As atividades da tarde serão abertas ao público e começam às 13h, com apresentação dos serviços ofertados pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). Às 14h é a vez do Núcleo Margaridas e a Sala do Empreendedor faz sua exposição às 15h.