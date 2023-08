Anchieta é a cidade do Sul do ES com maior acumulado de chuva nas últimas 24h

Segundo o Centro de Previsões de Tempo e Estudos Climáticos, Anchieta foi a cidade do Sul do Estado que recebeu o maior acumulado de chuva nas últimas 24h, chegando a registrar 88.2mm, segundo o boletim emitido na manhã desta segunda-feira (28).

É importante destacar que 1 milímetro de chuva equivale a 1 litro de água por metro quadrado. Em um caso onde o volume de chuva registrado é de 100mm, seriam 100 litros de água em cada metro quadrado.

Confira as cidades do Espírito Santo estão sob alerta de chuvas fortes e os municípios que sofreram com o índice de acumulado de chuva nas últimas 24h, segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Outros sete municípios capixabas estão sob risco moderado para deslizamentos ou desmoronamentos, devido às fortes chuvas.

Confira as cidades com maior acumulado de chuva nas últimas 24 horas:

Fundão – 118,6 mm

Guarapari – 109,34 mm

Anchieta – 88,2 mm

Viana – 83,83 mm

Cariacica – 82,81 mm

Vitória – 82,63 mm

Vila Velha – 82,07 mm

Aracruz – 81,01 mm

Serra – 78,54 mm

Rio Novo Do Sul – 72,4 mm

Piúma – 71 mm

Santa Leopoldina – 70mm

Ibiraçu – 67,73mm

Presidente Kennedy – 65,6mm

Bom Jesus Do Norte – 58mm

Santa Maria De Jetibá – 57,7mm

Apiacá – 50,6mm

Marechal Floriano – 47,8mm

Mimoso Do Sul – 46,6mm

Vargem Alta – 45,6mm

Afonso Cláudio – 45,25mm

Venda Nova Do Imigrante – 44,4mm

São José Do Calçado – 44,4mm

Alfredo Chaves – 41,8mm

Conceição Do Castelo – 40,8mm

João Neiva – 39,22mm

Domingos Martins – 39mm

Ibatiba – 39mm

Iúna – 38,2mm

Muniz Freire – 38,2mm

Alegre – 36,84mm

Cachoeiro De Itapemirim – 36,64mm

Brejetuba – 35,4mm

Castelo – 33,68mm

Muqui – 33,4mm

Marilândia – 31,6mm

Itaguaçu – 29,51mm

Linhares – 28,4mm

Itarana – 27,8mm

Guaçuí – 26,6mm

Ibitirama – 26,2mm

Irupi – 25,2mm

Laranja Da Terra – 25mm

Confira as cidades com risco moderado de deslizamentos:

Guarapari – Risco Moderado

Fundão – Risco Moderado

Viana – Risco Moderado

Cariacica – Risco Moderado

Vila Velha – Risco Moderado

Vitória – Risco Moderado

Serra – Risco Moderado