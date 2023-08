Após depoimento de hacker, senador capixaba pede prisão de Bolsonaro

O senador capixaba Fabiano Contarato (PT) pediu a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), após o depoimento do hacker Walter Delgatti. Contratado pelo ex-presidente para invadir as urnas eletrônicas, o hacker foi ouvido pelos parlamentares, nesta quinta-feira (17), no Senado Federal, na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos golpistas do 8 de janeiro.

“O senhor vai ser responsável para que a Justiça brasileira determine a prisão imediata do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesse momento, de tudo que já foi coletado, as provas são contundentes por prova, tanto de natureza objetiva como as interceptações, com os documentos, mas também com a prova testemunhal”, explicou o parlamentar em discurso no Plenário do Senado.

Em sua rede social, Contarato voltou a chamar atenção para o depoimento do hacker e reforçou o pedido de prisão do ex-presidente.

“O depoimento do hacker Delgatti confirma o que já sabíamos, a digital bolsonarista está em todas as provas e o resultado só pode ser um: BOLSONARO PRESO, JÁ!”, afirmou.