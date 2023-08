Após ter mandato cassado, ex-vereador responsabiliza partido por fraude

O ex-vereador de Mimoso do Sul Welison Pires Robô, que teve o mandato cassado pela Justiça Eleitoral do Espírito Santo, negou ter cometido fraudes e responsabilizou o PSDB pelas irregularidades que levaram o Tribunal Regional Elitoral (TRE) a suspender o seu cargo de representante do povo no Poder Legislativo municipal.

“Sou vítima de um processo que culminou com minha saída do mandato de vereador em Mimoso do Sul. Eu não fui o presidente do partido, eu não montei partido, eu apenas fui convidado pelo presidente do partido, Dr. Rodrigo Pires, o qual foi até candidato a prefeito. Ele, sim, foi responsável pela montagem do partido, cuja a responsabilidade era total dele e não minha, nem do outro colega. Sou uma vítima de tudo isso”, explicou.

Além dele, Almir de Souza Mendes (Almir da Oficina), ambos convidados para participar das eleições de 2020 pelo PSDB, foram punidos, segundo a Justiça Eleitoral, por terem usado uma “candidata laranja” para complementar a cota de gênero nas eleições de 2020.

“Eu não poderia saber se a candidata A, B ou C estava ou não fazendo a parte dela ou dele. Enfim, eu me preocupei com a minha campanha e tive votos o suficiente para me eleger em qualquer outro partido. Obtive votos para ganhar as eleições em qualquer chapa eleita no município. Se eu estivesse em qualquer uma delas eu também ganharia. Aí eu pergunto: como, se eu soubesse que teria irregularidade no PSDB, eu aceitaria por um eventual mandato em risco?”, defende-se Welison Robô.

Campanha limpa

De acordo com o ex-vereador Robô, apesar da perseguição, a sua campanha foi pautada no trabalho sério, com foco na população.

“Quero frizar que fiz uma campanha limpa. Em uma tremenda pandemia, arriscando pegar o Covid-19 e passar para a minha família em casa, mas andei casa por casa, no meu município e no meu distrito. Jesus, nosso Senhor, me honrou, onde obtive 387 votos do povo”, destacou.

Conquistas do mandato

Nos dois anos em que esteve como vereador na Câmara Municipal de Mimoso do Sul, Robô conquistou importantes investimentos para a cidade. Segundo o político, foram mais de R$ 1 milhão de recursos destinados por meio de emendas de deputados estaduais e federais através do seu mandato.

Ele ainda destaca a conquista de uma Ambulância; Revisol da ES-177, de Mimoso do Sul a Ponte do Itabapoana; secadores e piladores de café; estrutura de eventos através da Adeles e da deputada estadual Janete de Sá, além de três anos consecutivos para a festa folclórica de Santo Antônio de Muqui, totalizando um investimento de mais de 150 mil reais.

Entre as conquistas do seu mandato também estão a Academia Popular; dois tratores aparador de campo de futebol; 3.500 (três mil e quinhentos) metros de calçamento rural para a comunidade Rancho Alegre, entre outras.

De olho em 2024

Welison Robô não está inelegível e, pensando em dar continuidade ao trabalho, já se articula para tentar retomar o mandato nas eleições de 2024.

“Saio de cabeça erguida, com a sensação de dever cumprido e que ainda quero fazer muito para os meus munícipes, sem nenhuma culpa do acontecido”, afirmou.

O que diz o PSDB

A reportagem entrou em contato com o Diretório Municipal do PSDB em Mimoso do Sul, mas não obteve retorno até o fechamento dessa matéria.