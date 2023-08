Aquaviário: Confira a atualização dos horários para o novo transporte

O novo Sistema Aquaviário. foi inaugurado no último domingo (20). A operação teve início nesta segunda-feira (21), às 6h30, inicialmente com com duas linhas e três estações. O acesso é feito com CartãoGV. A tarifa será a mesma do Transcol, R$ 4,50, e os dois sistemas serão integrados.

As três estações do Aquaviário contam com máquinas de autoatendimento para a aquisição e recarga do CartãoGV. A partir do início da operação, as linhas serão monitoradas diariamente para adequação de horários, tanto do Aquaviário quanto das linhas de ônibus do Sistema Transcol. Futuramente, outras estações deverão ser implementadas, conforme a demanda e a necessidade avaliadas.