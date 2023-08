Aquaviário faz 1ª viagem oficial após inauguração neste domingo (20)

Após mais de 20 anos sem operar, o novo aquaviário foi inaugurado oficialmente na manhã deste domingo (20).

A inauguração começou na estação de Porto de Santana, em Cariacica onde o governador Renato Casagrande, cortou a faixa ao lado do prefeito Euclério Sampaio. Logo após a solenidade, as autoridades e convidados seguiram para a embarcação e fizeram a primeira viagem oficial na nova embarcação do Espírito Santo com destino a estação que fica na Praça do Papa, em Vitória.

O grupo passou pela Prainha, em Vila Velha, onde fica a terceira estação, onde a faixa foi cortada pelo governador e pelo prefeito Arnaldinho Borgo.

Foi um verdadeiro passeio para conhecer por onde o aquaviário percorrerá, deixando trabalhadores e até mesmo turistas em vários pontos da Grande Vitória.