Aquaviário já transportou mais de oito mil passageiros

Desde o primeiro dia de operação, na segunda-feira (21), até esta quinta-feira (24), o novo modal transportou mais de oito mil passageiros, somadas as duas linhas em operação. No dia de estreia, 1.315 passageiros utilizaram as lanchas. A quarta-feira (23) foi o dia com maior movimento, com 2.476 passageiros utilizando o sistema durante todo o dia.

Por ser a estação que recebe as duas linhas (401 e 402), a Praça do Papa (Vitória) foi onde registrou-se o maior número de passageiros embarcando e desembarcando: 4.042, contra 1.468 passageiros, em Porto de Santana (Cariacica), e 2.633, na Prainha (Vila Velha). Todas as viagens programadas foram realizadas. Foram 168 viagens, das duas lanchas, nos quatro primeiros dias de operação.

“A primeira semana superou as nossas expectativas, tanto pela quantidade de passageiros como pelo grau de satisfação dos usuários. Sabemos, porém, que alguns ajustes ainda precisam e serão feitos. O Aquaviário oferece uma gama gigantesca de possibilidades e o nosso objetivo é otimizar todo esse potencial”, frisou o diretor presidente da Ceturb-ES, Marcos Bruno Bastos.

A Ceturb-ES ressalta que a operação das lanchas pode sofrer interferência da movimentação de navios na Baía de Vitória, já que eles têm a prioridade de circulação. Dessa forma, poderá ser necessário readequar horários para obedecer às orientações das autoridades marítimas.