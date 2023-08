Assembleia coloca em pauta construção de cidades sustentáveis no ES

As tecnologias e especialmente a inteligência artificial (IA) têm papel central na gestão pública e nas políticas públicas aplicadas na construção de cidades sustentáveis nos dias atuais. Essa foi a abordagem da palestra proferida pelo professor e diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, nesta quarta-feira (23), em evento promovido pela Escola do Legislativo.

Pablo Lira contextualizou sua exposição no atual crescimento populacional e no aumento das cidades no mundo. Segundo ele, em 2020, 50% da população mundial era urbana. A previsão é de que em 2050 alcance cerca de 70% dos habitantes no Planeta.

Envelhecimento e crescimento populacional

Citando levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) do governo federal, Lira informou que o envelhecimento da população mundial é um fato. No caso do Brasil, por exemplo, até 2050, a estimativa é de que a população acima de 64 anos ultrapasse os 30%.

“Como que a gente pensa, em termos de políticas públicas para construir cidades mais acessíveis, desenvolver políticas públicas voltadas para essa população, uma vez que é fato que a população no Brasil está envelhecendo e com relativa qualidade de vida em relação às gerações anteriores”, indagou.

O Espírito Santo e Santa Catarina serão os dois primeiros estados brasileiro a superar a barreira dos 80 anos na expectativa de vida ao nascer, de acordo com ele. Portanto, é preciso projetar medidas nas diversas áreas como emprego, educação, saúde, segurança, habitação, mobilidade urbana, esporte e lazer.

Infraestrutura de conectividade

E, para isso, é preciso infraestrutura de conectividade com base nas tecnologias e a IA tem papel fundamental na operação com dados e informações sociais e técnicas. “A gente pode utilizar a inteligência artificial para fazer projeções de cenários, simulações e modelagem de dados”, explicou o diretor-presidente do IJSN.

As cidades sustentáveis, inteligentes, explicou Lira, serão as cidades com boas práticas nos níveis ambientais, sociais e de governança (ESG, na sigla em inglês). O que significa ter infraestrutura de conectividade, sensores e dispositivos conectados, sistemas de serviços automatizados, centros de monitoramento integrado e controle de comunicação. Essas práticas nas cidades sustentáveis potencializam a inteligência artificial, explicou Lira.

ODS

O diretor da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa, Sergio Majeski, destacou que o tema da palestra é de interesse do setor público e daqueles que formulam políticas públicas com o enfoque nas tecnologias como ferramenta. “É nossa primeira experiência, é uma palestra aberta para os servidores da Assembleia como para o público em geral”, esclareceu Majeski.

O diretor aproveitou para anunciar um ciclo de palestras sobre a Agenda 2030 da ONU, que prevê 17 objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS). Toda quarta-feira, sempre às 14 horas, haverá uma palestra enfocando cada um dos 17 objetivos sustentáveis.