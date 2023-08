Assembleia do ES cria comissão para concurso público

O Diário do Poder Legislativo (DPL) desta terça-feira (15) traz um importante anúncio sobre o concurso da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales). Foi publicado o Ato 1.913/2023, que constitui a Comissão Especial de Execução do certame.

A comissão é composta por servidores da Ales e desenvolverá todas as atividades relativas ao concurso público para o provimento de cargos efetivos integrantes do quadro permanente do Poder Legislativo estadual.

O grupo é integrado pelos seguintes servidores: Miguel Pedro Amm Filho, diretor-geral da Secretaria; Marcos Pontes de Aquino, diretor de Transparência, Inovação e Desenvolvimento de Projetos Especiais; Amanda Gabriel de Oliveira Kiffer, secretária de Gestão de Pessoas; Anderson Sant’ana Pedra, procurador-geral; e Giuliano Valladares Nader Rangel, diretor de Relações Institucionais.

A presidência da comissão será exercida pelo diretor-geral Miguel Pedro Amm Filho, e a coordenação será do diretor Marcos Pontes de Aquino.

Edital

O documento publicado nesta terça-feira (15) foi assinado pelo presidente da Ales, deputado Marcelo Santos (Podemos), e pelos 1º e 2º secretários da Mesa Diretora, João Coser (PT) e Janete de Sá (PSB), respectivamente. O ato já está em vigor a partir da publicação.

“Esse passo importante é um reflexo do compromisso da Assembleia Legislativa do Espírito Santo em reforçar sua equipe com profissionais qualificados. O concurso público não apenas vai oferecer oportunidades de carreira sólidas, mas também contribui para o aprimoramento da qualidade e eficiência dos serviços oferecidos à população capixaba”, assegurou o presidente Marcelo Santos.

As pessoas interessadas poderão acompanhar as informações por meio dos canais oficiais da Ales. O último concurso público da Assembleia foi realizado em 2011.

“O planejamento está em andamento e a expectativa é que o edital do concurso seja lançado ainda este ano. O número de vagas que vão ser abertas depende da adesão dos servidores efetivos ao Programa de Aposentadoria Incentivada (PAI), que está em curso. A Assembleia possui, hoje, 70 servidores efetivos em condição de aderir ao PAI”, informou o chefe do Legislativo estadual.