Atleta do Espírito Santo conquista pódio em Circuito de Surfe

O sufista Rafael Teixeira alcançou o terceiro lugar no pódio da terceira etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe. A conquista veio no último domingo (27), na praia de Stella Maris, em Salvador, na Bahia. O capixaba é contemplado pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer.

A competição é realizada pelo World Surf League Latin America (WSL) e a etapa teve um peso grande no ranking da WSL South America. Com o resultado da disputa, Rafael Teixeira se encontra no quarto lugar do ranking na categoria masculina.

“Para mim, esse é um resultado superimportante. Ano passado, finalizei o ranking entre os cinco melhores da América do Sul e, neste ano, já estou em quarto. Ainda tenho duas etapas importantes pela frente e meu objetivo é terminar entre os primeiros. Em breve, se Deus quiser, vou me classificar para o World Tour, onde é o meu sonho chegar”, contou Rafael Teixeira.

O próximo desafio do surfista será em Santa Catarina, entre os dias 12 e 17 de setembro, quando vai disputar a Taça Brasil. Em seguida, Rafael Teixeira vai marcar presença no Campeonato Mundial da modalidade, que acontecerá em outubro, em Portugal.

Bolsa Atleta

O programa Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.

O edital de 2022 é o maior da história e contempla 191 atletas e paratletas, 40 a mais que no último. O benefício mensal é repassado aos contemplados da seguinte forma: R$ 500 (categoria estudantil), R$ 1.500 (categoria nacional), R$ 2 mil (categoria internacional) e R$ 4 mil (categoria olímpica). O investimento total do Governo do Estado no programa é de R$ 3 milhões.