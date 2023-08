Cachoeiro: obras de macrodrenagem chegam à região do bairro Nova Brasília

As obras de macrodrenagem da Linha Vermelha chegaram a ruas do bairro Nova Brasília, principal região beneficiada com o investimento, que dará fim aos frequentes alagamentos em períodos de chuva.

A frente de trabalho está concentrada na altura do viaduto da avenida Aristides Campos e nas ruas Maranhão e João Lesqueves, que estão interditadas para a passagem de veículos.

Posteriormente, os trabalhos alcançarão as ruas Manoel da Costa Carvalho (próximo ao ginásio Nello Volla Borelli) e Manoel Domingues Monteiro em direção à rua Etelvina Vivacqua.

O sistema de drenagem dessas vias será interligado às galerias que estão sendo alocadas na Linha Vermelha, ampliando, de forma significativa, a capacidade de escoamento das águas pluviais na região.

Em números totais, a macrodrenagem terá quase 4 quilômetros de estruturas subterrâneas, que também estão sendo instaladas no Centro de Cachoeiro.

Outras frentes de serviços

A obra de macrodrenagem está mobilizando diversas equipes, em diferentes pontos em Cachoeiro.

Além das obras na região do Nova Brasília, as frentes de trabalho também estão avançando no Centro, na região da praça Dr. Luiz Tinoco da Fonseca, entre as ruas Quintiliano de Azevedo e Coronel Francisco Braga, vias que seguem interditadas para obras de revitalização urbanísticas, assim como a rua Pedro Dias.