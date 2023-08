Carro furtado em concessionária de Cachoeiro é recuperado pela GCM

Mais um carro que foi furtado foi recuperado pela Guarda Civil Municipal (GCM), na tarde da última quarta-feira (30), às 17h47, no distrito de São Joaquim.

De acordo com informações da GCM, a equipe recebeu denúncia de que um veículo Corolla Cross, de cor branca, estaria abandonado na rua projetada por cima da quadra de esportes do distrito. Ao chegarem no local, os guardas constataram que o carro se tratava de um furto que aconteceu em uma concessionária em Cachoeiro de Itapemirim.

A equipe informou ainda que o veículo estava com alguns arranhões e com partes danificadas. O gerente da loja foi acionado pela guarnição e informou que o carro se tratava do roubo.

O carro foi encaminhado para o pátio do Detran de Cachoeiro. O gerente foi orientado a ir até a 7ª Delegacia de Polícia para a liberação do veículo.

