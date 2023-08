Casagrande condena assassinato de candidato à presidência do Equador

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), condenou a morte do candidato à Presidência do Equador, Fernando Villavicencio, assassinado a tiros, nesta quarta-feira (9), na saída de um evento eleitoral.

“Triste notícia o assassinato de Fernando Villavicencio, candidato à presidência do Equador. Um verdadeiro ataque às instituições. A América só será de fato uma região evoluída se a democracia for respeitada. A violência política provoca grande retrocesso para o nosso continente”, disse o chefe do Poder Executivo capixaba em sua rede social.

Villavicencio, tinha 59 anos. Foi sindicalista, jornalista e deputado.