Casagrande debate reforma tributária com presidente do Senado

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), se reuniu, na tarde desta quarta-feira (2), com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, no gabinete da Presidência do Senado, em Brasília-DF. Na pauta, os pontos defendidos pelo Espírito Santo no texto da Reforma Tributária que será apreciada pela Casa.

“Tivemos uma reunião muito importante com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, com o relator da reforma, senador Eduardo Braga, acompanhado do senador Fabiano Contarato (PT), onde nós tratamos daquilo que ainda preocupa o Estado do Espírito Santo. Somos favoráveis ao novo Sistema Tributário Nacional, mas nós estamos buscando diminuir os riscos para que a gente possa avançar com segurança no Estado do Espírito Santo”, destacou o chefe do Poder Executivo capixaba.

Educação em Tempo Integral

Ainda na capital federal, Casagrande cumpriu outras agendas , visando a captação de recursos para diversas áreas do Estado como, por exemplo, a educação.

“Também estivemos no Ministério da Educação, onde discutimos com o ministro Camilo Santana investimentos para a Educação em Tempo Integral. E fechamos aqui o nosso dia no Ministério dos Transportes com o ministro Renan Filho

Também participaram do encontro o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, e os senadores Fabiano Contarato (ES) e Eduardo Braga (AM), relator da Reforma Tributária (PEC 45/2019) no Senado Federal.