Casagrande rebate Zema por fala sobre Nordeste: “sua opinião pessoal”

A declaração dada pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), sobre a criação de uma frente para o “protagonismo” das regiões Sul e Sudeste no Congresso Nacional como manobra para “isolar” estados das regiões Norte e Nordeste não foi bem vista pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), que integra o Consórcio de Integração Sul Sudeste (Cosud).

“Sobre a entrevista do governador Zema (MG) para o jornal Estado de SP, é importante deixar claro que é sua opinião pessoal. O ES participa do Cosud para que ele seja um instrumento de colaboração para o desenvolvimento do Brasil e um canal de diálogo com as demais regiões”, ressaltou o chefe do Poder Executivo capixaba.

A declaração, considerada preconceituosa por diversos políticos, foi feita durante entrevista ao Estadão, no último sábado (7), e causou uma grande repercussão nacional.