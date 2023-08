Centro de Convivência Renascer participa de Olimpíadas da Melhor Idade

A Prefeitura de Marataízes, junto da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho, por meio do Centro de Convivência Renascer, participou, no último sábado (26), da segunda edição das Olimpíadas Intermunicipais da Melhor Idade.



O evento contou com a participação de indivíduos maiores de 60 anos pertencentes a sete municípios, sendo eles: Anchieta, Piúma, Presidente Kennedy, Marataízes, Alfredo Chaves, Rio Novo do Sul e Itapemirim. Os participantes disputaram diversas atividades esportivas adaptadas para melhor idade, como: bocha, corrida, vôlei adaptado, lançamento de disco, lançamento de peso, dama, bisca e dominó.



“O evento visa não apenas promover a saúde física e mental dos participantes, mas também celebrar a rica experiência de vida e o potencial dos idosos, que muitas vezes são subestimados no que diz respeito à sua capacidade atlética e contribuição para a sociedade”, afirmou o Secretário Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho, Albérico de Souza.

