Colégio dos Legislativos tem adesão de 59 câmaras de vereadores capixabas

Na busca por um fortalecimento ainda maior da atuação legislativa, 59 Câmaras de Vereadores dos municípios capixabas aderiram ao Colégio Permanente dos Legislativos do Estado do Espírito Santo. A iniciativa, do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Marcelo Santos visa promover a cooperação técnica entre as Casas Legislativas para impulsionar o desenvolvimento do Estado e dos municípios.

A adesão foi formalizada através de um Acordo de Cooperação Técnica, conforme o disposto no artigo 61 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, publicado no Diário do Legislativo desta terça-feira, 22.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, deputado Marcelo Santos, destacou a importância dessa união de esforços entre as Casas Legislativas. “Um legislativo forte é fundamental para garantir o progresso do Estado e dos municípios. Através dessa cooperação, poderemos compartilhar experiências, conhecimentos e boas práticas que contribuirão para uma atuação mais eficaz e para a promoção de políticas públicas de qualidade”, ressaltou o deputado.

O Acordo de Cooperação Técnica tem objetivos bem definidos, incluindo:

Atuação Proativa: Promover mecanismos que permitam uma atuação legislativa mais dinâmica e voltada para as demandas da população.

Defesa Constitucional: Garantir a preservação dos princípios, prerrogativas e competências constitucionais do Poder Legislativo e de seus membros.

Integração das Casas Legislativas: Unir esforços entre as Casas Legislativas estaduais e municipais para alcançar objetivos comuns.

Compartilhamento de Experiências: Estimular o intercâmbio de conhecimentos, boas práticas administrativas, tecnológicas e fiscalizatórias.

Estudo de Temas Relevantes: Analisar temas jurídicos e políticas públicas que impactam mais de uma Casa Legislativa.

Divulgação de Atividades: Divulgar atividades, trabalhos e projetos de interesse coletivo através dos canais de comunicação das instituições participantes.

O Acordo terá uma vigência de 24 meses a partir da data de assinatura e visa fomentar uma atuação conjunta que promova o crescimento e o bem-estar de todos os cidadãos capixabas.

Segue a lista completa das Câmaras Municipais que fizeram adesão ao Colégio Permanente dos Legislativos do Estado do Espírito Santo:

Afonso Cláudio – ES

Água Doce do Norte – ES

Águia Branca – ES

Alto do Rio Novo – ES

Alfredo Chaves – ES

Anchieta – ES

Apiacá – ES

Baixo Guandu – ES

Boa Esperança – ES

Barra de São Francisco – ES

Bom Jesus do Norte – ES

Brejetuba – ES

Cachoeiro do Itapemirim – ES

Cariacica – ES

Colatina – ES

Conceição do Castelo – ES

Divino de São Lourenço – ES

Domingos Martins – ES

Dores do Rio Preto – ES

Ecoporanga – ES

Governador Lindenberg – ES

Guaçuí – ES

Ibatiba – ES

Ibitirama – ES

Irupi – ES

Iconha – ES

Itaguaçu – ES

Itapemirim – ES

Itarana – ES

Jaguaré – ES

Jerônimo Monteiro – ES

João Neiva – ES

Laranja da Terra – ES

Marataízes – ES

Marechal Floriano – ES

Mimoso do Sul – ES

Mucurici – ES

Muniz Freire – ES

Montanha – ES

Nova Venécia – ES

Pancas – ES

Pedro Canário – ES

Pinheiros – ES

Piúma – ES

Presidente Kennedy – ES

Rio Bananal – ES

Rio Novo do Sul – ES

Santa Leopoldina – ES

Santa Maria de Jetibá – ES

Santa Teresa – ES

São Domingos do Norte – ES

São Gabriel da Palha – ES

São José do Calçado – ES

Venda Nova do Imigrante – ES

Viana – ES

Vila Pavão – ES

Vila Valério – ES

Vila Velha – ES

Vitória – ES