Com risco de queda, palmeiras da Praça Jerônimo Monteiro serão substituídas

Por apresentarem risco real de queda, as palmeiras da Praça de Jerônimo Monteiro, em Cachoeiro, precisarão ser substituídas por novas árvores. A medida visa prevenir acidentes, resguardar a vida das pessoas que usam o espaço e evitar danos materiais.

A necessidade de remoção de todas as palmeiras, que são da espécie Imperial e foram plantadas há mais de 20 anos, é apontada por pareceres técnicos da Secretaria Municipal de Urbanismo, Desenvolvimento e Meio Ambiente e da Defesa Civil.

Em vistorias, servidores dos órgãos identificaram condições que comprometem a saúde e a estabilidade das estruturas arbóreas, como danos ocasionados por pragas e doenças, inclinação do caule, raízes prejudicadas e a queda constante de folhas.

Por serem árvores de grande porte, com potencial de causar graves danos em caso de queda, a retirada é indicada como medida urgente e indispensável para garantir a segurança de todos no local, que recebe fluxo intenso de pedestres e conta com ampla área de estacionamento. A supressão está programada para o próximo fim de semana.

No lugar das palmeiras, serão plantadas outras árvores. A Semurb vai selecionar espécies adequadas à arborização urbana que forneçam sombra e beleza à praça, mas que também contribuam para a biodiversidade local.

“Entendemos o apego emocional que muitos de nós temos pelas palmeiras, que fazem parte da nossa memória coletiva, e é por isso que estamos planejando um processo de substituição cuidadoso e sustentável”, afirma o secretário municipal de Urbanismo, Desenvolvimento e Meio Ambiente, Antonio Carlos Valente.