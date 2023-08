Comissão da Ales se reúne com Exército para destruição de armas no ES

O presidente da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa, deputado estadual Delegado Danilo Bahiense (PL), se reuniu, nesta quinta-feira (31), com o comandante do 38º Batalhão de Infantaria (38º BI), coronel Rodrigo Penalva de Oliveira, para debater medidas sobre a destruição mais rápida de armas de fogo apreendidas no Espírito Santo.

De acordo com Bahiense, que por mais de 30 anos atuou na Polícia Civil, existem diversos armamentos, de revólveres a munições, que estão armazenados em unidades policiais e da Justiça, o que demanda atenção e maiores cuidados no sentido de manter a proteção de toda a comunidade.

“Viemos ao 38º BI tratar sobre a destruição das armas que estão nos fóruns, nas delegacias e nos setores de balística. São milhares de armas que estão aguardando por essa destruição. Ficamos felizes com a solução apontada pelo Exército”, declarou o parlamentar.

No diálogo, o Exército se mostrou receptivo em receber, para as devidas providências de destruição, o material já autorizado pelo Poder Judiciário para extinção. O processo, bem como o número de artefatos a ser anulado, se dará de acordo com a capacidade que o Exército no Espírito Santo tiver para essa tarefa. O 38º BI dispõe de prensas e outros materiais que auxiliam na missão.

“Como parte das atribuições do 38º BI, na seção de produtos controlados, vamos intensificar a parceria para o recebimento destes produtos controlados e que são grandes ameaças para a segurança pública. Então, vamos estreitar os laços para receber com mais agilidade esse armamento, realizar sua destruição parcial e sua destruição final, contribuindo como devemos para a nossa segurança pública no Estado do Espírito Santo”, afirmou o coronel Penalva.

Bahiense indicou ao comandante do 38º BI que fará a intermediação de diálogo com o Poder Judiciário, para que sejam indicados os pontos que necessitam de maior agilidade nessa situação.

“Vamos evitar, assim, que armas possam cair nas mãos de pessoas inescrupulosas, que são agressoras da sociedade. Destruiremos armamentos que poderiam estar nas mãos de bandidos, como aqueles que, lamentavelmente, atacaram nossos policiais e nossos guardas municipais na avenida Leitão da Silva, nesta semana”, finalizou o presidente da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa.