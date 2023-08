Comissão de Saúde faz visita técnica a hospital em Venda Nova

A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) realizou uma visita técnica, na quarta-feira (9), ao Hospital Padre Máximo, localizado em Venda Nova do Imigrante, região serrana do Espírito Santo.

A comitiva, liderada pelo presidente, deputado Dr. Bruno Resende (União), conheceu todos os espaços do hospital, que conta atualmente com 83 leitos, entre enfermaria, UTI e pronto-socorro. Conforme informações disponibilizadas pelo hospital, anualmente são realizados cerca de 100 mil atendimentos de urgência e emergência e 1.600 cirurgias em diversas especialidades.

O parlamentar afirmou já ter visitado a instituição outras vezes e que percebe o crescimento da mesma. “São leitos de uma estrutura praticamente nova, reformada, humanizada, que recebe com muito acolhimento ao paciente e que atende muitas especialidades”, elogiou o deputado.

O hospital é filantrópico, e, apesar de também receber pacientes de convênios de plano de saúde e particular, grande parte dos atendimentos é ofertada pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Uma nova área está sendo construída para atender mais pessoas e ampliar os serviços.

“Hoje, o hospital atende basicamente o SUS, então essa estrutura física está sendo ampliada para atender 31 novos leitos de convênio e particular. De certa forma, o privado vai ajudar a gente a pagar os custos”, explicou o presidente do Conselho de Administração do Hospital, Cleto Venturim.

Além de repasse do governo, o hospital recebe doações e conta com voluntários e a venda de bingos e outras formas para arrecadar dinheiro.