Comissões debatem programa de energia trifásica no Espírito Santo

As comissões de Agricultura e de Cooperativismo da Assembleia Legislativa realizaram uma reunião extraordinária conjunta nesta terça-feira (29) para debater o programa de energia trifásica no Espírito Santo.

Compareceram ao encontro representantes da Secretaria Estadual de Agricultura (Seag), da EDP e da Empresa Luz e Força Santa Maria, que responderam às demandas apresentadas pelos parlamentares e por agricultores do estado.

O gerente de Obras e Infraestrutura Hídrica da Seag, Patrick Ribeiro, apresentou aos deputados o programa “Energia mais produtiva”, destinado à transformação da rede monofásica em trifásica, capaz de suportar equipamentos mais robustos utilizados em empreendimentos nas comunidades rurais capixabas.

De acordo com Ribeiro, o Governo do Estado investiu R$ 10,2 milhões nos últimos quatro anos para transformar 150 km de rede, atendendo 27 municípios. Para os próximos quatro anos, a meta é entregar mais 220 km de rede trifásica, com o aporte de R$ 20 milhões.

Apesar dos investimentos apresentados pelo representante do Executivo, produtores rurais cobraram mais celeridade e menos burocracia na expansão da rede trifásica e a redução das oscilações de energia, que constantemente acarretam perdas de equipamentos e de maquinários de agricultores familiares, como freezers, secadores de café e aeradores de tanques de tilápia, por exemplo.

Por fim, foi aprovado pelos deputados o envio de um Requerimento de Informações ao Governo do Estado para que sejam apresentados quais projetos de ampliação da rede trifásica foram entregues entre 2019 e 2023 e quais ainda aguardam execução. Foi questionado também quais propostas foram encaminhadas às concessionárias, destacando as que foram concluídas e as atrasadas.