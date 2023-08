Coser promove debate sobre direitos sociais de trabalhadores

A Central Única dos Trabalhadores (CUT) completa 40 anos de fundação neste mês de agosto. Como parte das comemorações, aqui no Espírito Santo, o deputado estadual João Coser (PT) promove uma sessão especial, na Assembleia Legislativa, para discutir os direitos sociais e a organização dos trabalhadores em centrais sindicais. A atividade acontece na próxima, quinta-feira (24), às 10h, no Plenário Dirceu Cardoso.

A iniciativa de Coser, que foi o primeiro presidente da CUT no Estado, tem por objetivo resgatar a história e a importância da Central Única dos Trabalhadores no processo de redemocratização do país e nas lutas e conquistas dos trabalhadores do campo e da cidade.

“A CUT é a maior organização de trabalhadores da história nacional. Com uma trajetória marcada pela luta, união e por grandes conquistas, ao longo dos últimos 40 anos, a CUT participa dos principais debates políticos, econômicos e sociais e contribui para o desenvolvimento humano e a redução das desigualdades sociais no Brasil”.

O secretário nacional de administração e finanças da CUT, Ariovaldo Camargo, participa da sessão especial representando a direção nacional da entidade. A presidente da CUT-ES, Clemilde Cortes, os ex-presidentes da entidade no Estado, além de representantes de centrais sindicais e sindicatos de trabalhadores capixabas também foram convidados a participar do debate.