Crias.Lab anuncia mais de 30h de programação para este final de semana

Músicos, cineastas, comunicadores e creators do Espírito Santo e do Brasil se unem em mais de 30h de programação no Crias.Lab, festival de multilinguagem com foco na difusão e fortalecimento das manifestações culturais urbanas das juventudes. O evento é gratuito e acontece nos dias 4 e 5 de agosto na quadra da Mocidade Unida da Glória, em Vila Velha. Ingressos disponíveis em criaslab.com.

Dança, artes visuais, música, entre outras expressões artísticas serão representadas em shows, mostras de cinema e bate-papos sobre representatividade e comunicação digital. E para instigar a participação das juventudes capixabas, nomes de peso já confirmaram presença no palco do Crias.Lab: Azzy, colecionadora de hits com mais de 1 bilhão de players nas plataformas digitais e Lourena, em 2019 indicada ao prêmio MTV MIAW na categoria performance acústica e vencedora do prêmio VEROV 2021 na categoria “Mulher Mais Ouvida do Rap no Spotify.

Além da música, os bate-papos também reúnem convidados expressivos quando o assunto é engajamento nas redes. Serão oito bate-papos, com participação de jornalistas, influenciadores, podcasters, cineastas, entre outros profissionais que se destacam nas plataformas digitais. Entre os convidados estão os jornalistas e repórter especial do programa Fantástico Valmir Salaro, Ratão Diniz, coordenador técnico Escola Popular, Imagens do Povo, na favela da Maré no Rio de Janeiro e a fotógrafa e artista visual, Márvila Araújo.

Já a Mostra Crias da Quebrada é uma janela para produções de cineastas de todo o país e também dos jovens capixabas participantes do Crias.Lab, com videoclipes, documentários, animações e ficções para todos os públicos. Além disso, uma sessão especial exibirá o videoclipe da música ‘Todas Elas” de Beth MC, gravado durante o laboratório audiovisual do festival.

Inscrições e retirada de ingressos

A programação do Crias.Lab é totalmente gratuita e, para participar dos painéis e sessões da Mostra Crias da Quebrada, basta acessar o site criaslab.com para ser direcionado para a plataforma Sympla. Os shows do Crias.Lab têm classificação indicativa de 18 anos e a quantidade de ingressos está limitada à capacidade de público da MUG. Bate-papos e Mostras possuem classificação de 12 anos, além da entrega de 1 kg de alimento não perecível.